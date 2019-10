“Cuto” Moreno: “A ver si terminamos con esta pesadilla de estos cuatro años” (Video)

El diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno, votó poco antes de mediodía y luego mantuvo un diálogo con LU 24.

El legislador y armador de toda la campaña tendiente a llevar a la gobernación bonaerense a Axel Kicillof, dijo “es importante que no lloviera porque les cuesta ir a votar a los compañeros que viven lejos, es una jornada muy buena y esperemos que a la lista completa del Frente de Todos le vaya bien en Tres Arroyos”.



“Siempre es una alegría votar, a ver si terminamos con esta pesadilla de estos cuatro años, van a ser días difíciles la semana próxima y habrá que transmitir tranquilidad para que todo se vaya ordenando, no podemos tener otro viernes como este último; esperemos que los que tengan responsabilidad de gobierno estén a la altura de las expectativas de la población, Argentina no se merece esto”, agregó.

Respecto a las primeras acciones en caso de acceder al gobierno, Moreno dijo que “habrá que ser totalmente austeros y reprogramar la salud, la educación, y el trabajo, como siempre ha hecho el peronismo; nosotros desde el primer día que asumió Macri comenzamos con este proyecto de Axel para la Provincia, es una alegría luego de trabajar cuatro años, nadie creía en esto, como cuando Néstor me dijo que quería ser presidente y empezamos con ese proyecto”.

“Hay que darle previsibilidad a la gente, no mentirle y decirle la verdad, y tendremos que seguir trabajando, se hicieron muchas cosas pero faltan muchas cosas, en estos cuatro años no se vieron los resultados, esperemos que todos podamos votar en paz”, concluy{o.