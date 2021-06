“Cuto” Moreno: “Cambiemos preocupado por la educación es como que Drácula lo esté por la donación de sangre”

El debate por las clases presenciales tuvo un nuevo capítulo a nivel provincial. Fue en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense de este jueves y con dos tresarroyenses como protagonistas: Laura Aprile, de Juntos por el Cambio, y Carlos “Cuto” Moreno, del Frente de Todos.



Cabe recordar que desde JxC se pretendía interpelar a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, proyecto que no tuvo quórum. Aprile afirmó que “a esta altura no entiendo si es discriminación o desconocimiento. Las consecuencias están siendo tremendas”.

La respuesta llegó por parte de “Cuto”: “que algunos sectores de Cambiemos estén preocupados por la educación es como pensar que Drácula está preocupado por donar sangre”.

Durante su alocución, Aprile dijo que “a principios de abril, de forma totalmente sorpresiva, improvisada, contradiciendo al Ministro de Educación de la Nación, que unas horas antes había hablado, el Presidente (Alberto Fernández) suspendió las clases presenciales. Ahora de nuevo y sorpresivamente, sin un dato que avale, el Gobernador determinó el retorno a las clases en el Conurbano pero no en el interior de la provincia”, cuestionó.

“Sin ningún tipo de evidencia en el “gobierno de los científicos”, ni ningún criterio objetivo, se decide prolongar la no presencialidad en unos 69 distritos. A esta altura no entiendo si es discriminación o desconocimiento. En muchos de estos municipios ni siquiera hay transporte público, no me queda claro con qué indicadores se decide. No vemos más que contradicciones, cambios, incertidumbre. No hay información clara”, agregó.

Además, advirtió que “las consecuencias ya están siendo tremendas: hay desconexión con la escuela, falta de socialización y de rutinas, riesgo de abandono, hartazgo, docentes, padres y madres que están totalmente agotados, una mayor carga para todas las mujeres, una desigualdad cada días más profunda. Todos los y las estudiantes del interior tienen que recuperar las clases presenciales de un modo urgente”, exhortó.

En tanto, aseguró que “a la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, no le conocemos la voz, la gente no sabe quién es, nunca nos dio razones ni a los legisladores ni a los vecinos de la provincia, es inadmisible su silencio”.

Finalmente, expresó: “creo que el gobernador debe dejar de hacer campaña política y llevar adelante una campaña seria de vacunación. No se entiende esta medida que castiga a todos los chicos del interior. Todo en el gobierno de Kicillof está siendo una gran contradicción. El problema no es la presencialidad sino la mala gestión. Como bien dijo Horacio Rodríguez Larreta –jefe de gobierno porteño- el aula más peligrosa es el aula que está cerrada”.

A su turno, el diputado del Frente de Todos sostuvo que “gente joven no lea, no estudie, no se informe, es doloroso. En mi pueblo en cuatro años no se hizo una escuela, todo abandonado”.

Explicó que “la presencialidad o no, en el 90 por ciento de los casos, está pedida por los propios intendentes en un sistema de fases que se coordina con la Jefatura de Gabinete. En las fases 3 y 4, con los mismos esquemas de presencialidad cuidada que se viene haciendo desde hace más de un año, hay 61 distritos más parajes y localidades de sietes municipios. Hay 3,4 millones de estudiantes con presencialidad, hay 10.923 escuelas de gestión estatal y privada con presencialidad, hay 350 mil docentes y auxiliares con presencialidad, está claro que es con tapaboca, distanciamiento, ingresos escalonados y con un mínimo de 4 horas mínimo por día”, detalló.

Añadió que “no se puede hablar de presencialidad si no hablamos de criterios epidemiológicos” al tiempo que remarcó que se compraron 33 mil medidores de dióxido de carbono.

Asimismo, informó que el 69 % del personal docente y no docente inscripto en toda la provincia ya fue vacunado contra el Covid-19.

“Señores lo único que tendrían que haber hecho es leer el séptimo informe que el Jefe de Gabinete y el ministro Gollán dieron en la bicameral, ahí están todos los datos. Lean que los libros no muerden”, les sugirió, para concluir: “que algunos sectores de Cambiemos, no todos, no es el caso de Laurita, estén preocupados por la educación es como pensar que Drácula está preocupado por donar sangre”.

Cabe señalar que durante esta sesión se aprobó la expropiación para construir nuevas cárceles y alcaidías en los municipios de Lanús, Ezeiza, Tres de Febrero y Morón.

