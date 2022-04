“Cuto” Moreno con representantes educativos e instituciones por el Polo Tecnológico

El diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno, tal cual lo había anticipado, reunió a representantes de entidades educativas, referentes educacionales, la directora de CRESTA, Gabriela Hoffman; Ricardo Ravella, por el Parque Industrial; el director de la Escuela Agropecuaria, Alejandro Mohamed junto al Dr. Luis Patricio Ferrario; integrantes de la CELTA y sectores vinculados, para dar a conocer que se destinado un monto de 50 millones de pesos para desarrollar un Polo Tecnológico en el edificio construído dentro del área fabril.

Estuvieron presentes, además el ex legislador Roberto Fernández, el director del Centro de Formación Laboral Carlos Otero, el inspector de Educación Física Adrián Parravicini, representantes de la Escuela Secundaria Técnica y del Tribunal de Trabajo.

“Se ha hecho un gran galpón en el Parque Industrial, para desarrollar teóricamente un Polo Tecnológico. A este galpón la municipalidad lo hace y conjuntamente con el CRESTA empiezan a trabajar en una carrera más universitaria, firmando un convenio con la Universidad Tecnológica con sede en Bahía Blanca, para lo cual se ha conseguido el fondo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación por el monto indicado, para el equipamiento de dos aulas, y se han anotado hasta el momento 85 alumnos, es una locura, 50 millones para 85 alumnos”, dijo el legislador y sostuvo que “ tiene que servir para todo el mundo, si no, no sirve, hay que hacer cuatro o cinco aulas para que pueda hacerlo todo el mundo; las empresas me dicen que hay una situación en la que es necesario aumentar la preparación en tecnología”, dijo Moreno.

“Hubo dos grandes ejes, el metalmecánico y la alimentación, tomándose en esta primera etapa la metalmecánica; es una alegría que gente tan joven pueda trabajar en esto, y necesitamos que las entidades educativas influyan en este tipo de formación, esto a mí me fortalece”, relató.

Por su parte, el ex director y profesor vinculado a Escuela Agropecuaria, Luis Patricio Ferrario, calificó la gestión de la directora de CRESTA, Gabriela Hoffmann, como “impecable”, y valoró “la apertura y la gestión que tiene”, asegurando: “Vamos a colaborar en todo lo que sea”.

Hoffmann agradeció a Moreno por realizar las gestiones en este proyecto que si bien lo llevó adelante el Intendente Carlos Sánchez con la erección del galpón, “la idea se tornó difícil de implementarla o lograrla sin una inversión importante en equipamiento, y gracias a las gestiones hoy parece ser que el sueño está más cercano”, sostuvo.

“El equipamiento va en dos sentidos, uno de ellos para poder colaborar con las Pymes y también por el otro trabajar articuladamente con todas las instituciones que lo hacen con la educación, para tener un espacio de capacitación y formación en recursos de pregrado, con cursos y talleres, para mejorar el sistema educativo, de cara al crecimiento que tiene el Parque Industrial” agregó.

Mencionó también que “hubo reuniones previas con la Escuela Agropecuaria y la Secundaria Técnica, y la idea es charlas con los Institutos de Formación Docente, el Centro de Formación Laboral en base a lo que haga falta, para que finalmente redunde en mayor producción, más mano de obra y más trabajo para la gente de Tres Arroyos”.

