“Cuto” Moreno en primera persona habló de los proyectos para Tres Arroyos

1 agosto, 2021 Leido: 270

El diputado bonaerense Carlos “Cuto” Moreno se mostró con la fortaleza de seguir trabajando en pos del desarrollo de Tres Arroyos y sobre todo porque cuenta con el apoyo del Gobernador de Axel Kicillof y todos los ministros que lo acompañan.



En el acto institucional de presentación de la obra integral de agua para el Distrito remarcó la convocatoria de representantes de distintos sectores, tanto de la sociedad civil como de la política. Se refirió a la ausencia de la diputada del PRO Laura Apile debido a que está enferma, y que es una persona a la que le tiene cariño, pero que seguramente hubiera estado presente. Asimismo aclaró que los anuncios son para los habitantes de Tres Arroyos, no para el Intendente Carlos Sánchez como escucha decir todo el tiempo.

También resaltó que la semana que viene se anunciará la obra de ampliación del Parque Industrial, que incluye trabajos de pavimento y electrificación, además habrá algo referido a la educación, aunque no quiso adelantar de qué se tratará.

A todo ello se suma los dos nuevos pozos de agua que estarán listos para este verano y la estabilización de la Ruta 228. También no dejó de mencionar que tiene en mente un proyecto para construir viviendas en la ciudad y que solo faltan los terrenos, pero todo a su tiempo, la Provincia recién está comenzando a reconstruirse luego de una pandemia que arrasó con todo.

Actualmente en Tres Arroyos hay 56 obras en ejecución de Nación y Provincia “porque se trabaja en conjunto y sin diferencias”, se lo escuchó decir en la Cámara Económica.

