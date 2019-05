“Cuto” Moreno junto a Kicillof en visita a Ishii para afirmar su precandidatura

El legislador tresarroyense Carlos “Cuto” Moreno acompañó a Axel Kicillof en su visita a Mario Ishii, intendente de José C. Paz que semanas atrás le concedió a Máximo Kirchner un baño de masas. Kicillof fue a buscar el apoyo de un alcalde que siempre tiene decisiones independientes dentro del panperonismo.

Carlos Julio "Cuto" Moreno es el Vicepresidente 1ro. de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, representando a Unidad Ciudadana.

Durante la presentación del libro "Sinceramente", en la Feria del Libro, Cristina Fernández de Kirchner preguntó por él por ser testigo del casamiento de CFK y Néstor Kirchner.

No es un dato menor que Axel Kicillof se hiciera acompañar por 'Cuto' Moreno para visitar a Mario Ishii, el alcalde de José C. Paz.

Carlos “Cuto” Moreno, Dante Dovena, Carlos Kunkel y Edgardo Depetri, son viejos conocidos, además, de Rubén Caporaletti, un histórico del llamado 'clan Ishii'.

Debe recordarse, con todo, que 'Cuto' Moreno anunció su retiro de la política cuando era el apoderado de la lista de Julián Domínguez y Fernando Espinoza, en 2015.

A su vez, Ishii es un peronista K muy particular, pero Kicillof quiere sumar todas las voluntades para su precandidatura a gobernador bonaerense.

