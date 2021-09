“Cuto” Moreno: “me queda mucho por hacer”

Carlos Julio “Cuto” Moreno, pre candidato a Diputado por el Frente de Todos, votó esta mañana en el CRESta, y dijo que “las PASO son unas elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. La Argentina siempre se ha caracterizado por tener un nivel altísimo de participación, después que la gente vote lo que tenga ganas”.



“Miren la ciudad que tenemos, es la envidia de las otras ciudades. De cualquier manera, no voy a hacer declaraciones políticas, solo quiero que participe la mayor cantidad de gente”, agregó

“Hablé con Teresa García y toda la elección ha sido perfecta en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy contento porque en las listas locales hay mucha gente joven, de gente tiene su primera experiencia como candidatos. En lo que viene va a haber discusiones sobre el país que queremos y el modelo, me dicen que es bastante la participación, en contra, de la mala onda que han tirado”, manifestó.

En cuanto al futuro de la campaña política, y las elecciones de noviembre, Moreno señaló que “en noviembre va a estar todo el mundo vacunado, según lo que leí del Dr. Guerra., los inscriptos de 12 a 18 años, en 35 días lo estarán. Este es el único modo que tenemos para que esta normalidad esté en marcha. La garantía para que crezca es la vacuna, la mayoría de los argentinos lo ha aceptado”.

En este sentido, remarcó la diferencia ideológica que mantiene nuestro país con Estados Unidos respecto a la vacunación contra el Covid-19 “en Estados Unidos el 40% de la población no se quiere vacunar. Ahora la vacuna allá es obligatoria, si no te queres vacunar y sos empleado público o militar no cobras, es bastante lógico porque el que no se vacuna joroba al resto”.

Moreno, destacó que, a diferencia de otras elecciones, en esta “me parece que incluso gran parte de la población no sabía que se votaba, yo tuve que salir a decir que era precandidato del Frente de Todos”.

“Estoy contento pero sé que faltan tantas cosas en Tres Arroyos, y he hecho millones, pero tengo tres cuentas pendientes, una es en este lugar (CRESta), pero me queda mucho por hacer. Necesitamos más trabajo y que sigan viniendo empresas que den trabajo intensivo a las mujeres”, manifestó.

“Estas cosas cuando vos tenés problemas se solucionan trabajando, yo soy un optimista, algunas cosas se han acomodado en 4 o 5 años pero al final se acomodan”, finalizó.

