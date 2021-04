Daiana de Grazia defendió el registro de vacunados: “quien quiera ser excluido puede pedirlo”

23 abril, 2021 Leido: 59

La concejala Daiana de Grazia defendió el proyecto de su bancada para la creación de un registro de vacunados en el distrito de Tres Arroyos –que acompañó el peronismo pero no el Movimiento Vecinal- al asegurar que no contendrá datos sensibles y quien decida no estar incluido en la nómina podrá solicitarlo. “El registro debe ser público y contener el nombre y apellido, DNI de la persona, lugar y fecha de vacunación, indicación del grupo al que pertenece y por el cual accedió a la vacuna, la vacuna que recibió, la dosis aplicada, cantidad inscriptos para vacunarse, de vacunas disponibles y de dosis aplicadas en el Municipio”, puntualizó.

Respecto del planteo acerca de la protección de la información personal, De Grazia advirtió que “la ordenanza prevé que la persona pueda dar los motivos por los cuales no quiere figurar, pero entendemos que no invade la esfera de su información personal porque no pedimos que se informe en el registro la patología en sí sino que alguien se inscribió como persona de riesgo, o docente, o personal de salud o de seguridad”.

Según De Grazia, la creación del registro fue impulsada “por las inquietudes que surgieron en la misma población acerca de por qué hubo saltos en los turneros en municipios tanto oficialistas como no oficialistas. Y también hemos pedido que se incluya en la vacunación a las personas con discapacidad y con problemáticas de salud mental”, sostuvo. Y respecto de la situación en Tres Arroyos, se diferenció de otros integrantes de su bancada al enfatizar que “nunca generé una acusación ni tuve la certidumbre de que existiera un salto en el turnero, porque en ese caso mi obligación era denunciarlo. Pero recibimos comentarios como ‘se vacunó tal persona, ¿le corresponde o no?’, por eso entendimos que era necesario crear este registro. Y sabemos también que hasta que científicamente se confirmó la seguridad de las vacunas, es probable que se haya tenido que salir a buscar gente para aprovechar las dosis, que no se podían tirar”.

Negociaciones

Ya en el terreno político partidario, De Grazia admitió que quiere renovar su mandato como concejal, pero que la posibilidad surgirá de una negociación interna en el radicalismo y una posterior con la Coalición Cívica y el PRO. “Realmente tengo esa intención, pero no soy la única, y la primera discusión será interna, dentro del partido y lo más amplia posible para darle legitimidad”, sostuvo.

Recientemente elegida como vicepresidenta del Comité Enrique Betolaza, anticipó además que la semana que viene podría darse el cambio de autoridades en el marco de la interna del pasado 21 de marzo.

admitió que quiere renovar su mandato como concejal, pero que la posibilidad surgirá de una negociación interna en el radicalismo y una posterior con la Coalición Cívica y el PRO

Volver