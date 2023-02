Daiana De Grazia: “el radicalismo tendrá uno o dos candidatos a intendente”

“Los desafíos me movilizan y tengo la capacidad y la preparación para serlo, pero no depende de mí, sino de los militantes y los equipos de trabajo. No sé si será ahora el momento, o si será más adelante”, aseguró la concejala radical Daiana De Grazia, consultada en torno a la posibilidad de ser candidata a intendenta de Tres Arroyos. La dirigente advirtió además que el radicalismo podría tener incluso dos candidatos al sillón de Camet.

Ratificó, en tanto, que ya hay diálogo con la Coalición Cívica y el PRO en torno a “los temas que a cada partido le preocupan, que en definitiva son los mismos pero cada uno le pone su propia impronta. Necesitamos estar sí o sí en el espacio de Juntos porque solos no podemos, y porque es lo que nos reclama la gente, pero entiendo que hoy estamos en otra posición para poder gobernar y tenemos con qué”, consideró la dirigente respecto de la pertenencia del radicalismo a la coalición que fue gobierno entre 2015 y 2019.

De Grazia también hizo un balance positivo del encuentro de dirigentes locales con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que se concretó en Coronel Dorrego. “Fue una jornada muy amena y esperanzadora respecto de los próximos meses, de lo que se espera si la coalición Juntos logra volver al gobierno nacional. Y Morales quiere ser presidente, es una persona muy tranquila y firme pero capaz de lograr consensos, sus ideas son claras. Recibió una provincia con un gran déficit y una problemática muy seria de corrupción, y no solo logró revertir eso sino que además ha avanzado mucho en convenios internacionales con el litio, cobre, entre otros recursos. Vamos a hacer el esfuerzo para que venga a Tres Arroyos para que esos cambios en su provincia se conozcan”, completó.

