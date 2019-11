Daiana De Grazia: “fue el peronismo el que cambió de postura con la interpelación a Cuesta”

La concejal Daiana De Grazia, de Juntos por el Cambio, aseguró que su bancada no participó de la reunión con el secretario de Seguridad, Claudio Cuesta, porque sostiene la idea de interpelarlo en busca de que toda la población conozca de qué manera se responde a la problemática delictiva. Además cuestionó “el cambio de postura” del peronismo, y declinó responder a las críticas que el propio Cuesta hizo sobre la ausencia de su bloque en el encuentro. “Le voy a reclamar a Cuesta todos los pedidos de informes que nos debe desde febrero e incluso del año pasado, el mapa del delito y demás”, reafirmó.

“La de ayer no fue una reunión como la que se podría haber hecho la semana pasada, pero nosotros habíamos acordado con el bloque peronista que ayer se iba a determinar la interpelación del funcionario no sólo para que dé explicaciones a los concejales, sino a toda la ciudadanía sobre los hechos delictivos que están sucediendo en Tres Arroyos. Así como vino la semana pasada en forma intempestiva de un día para el otro, el señor Cuesta, a dar explicaciones y nosotros lo recibimos pero le pedimos pautar otro encuentro, lo mismo sucedió con el cambio de postura del peronismo, que sin que conozcamos las razones y de un día para otro, decidió no seguir adelante con la interpelación, que a nuestro criterio hubiera sido más productiva para hablar de todos los temas vinculados a la seguridad, las cosas que no se denuncian, y darle sobre todo esto una explicación válida a la ciudadanía sin cuestionar ni pedir la renuncia de nadie”, sostuvo De Grazia.

La concejal también se refirió a lo decidido en torno a la deliberativa que se hizo el viernes para llamar a sesión el martes, lo que tampoco pudo concretarse porque el presidente del cuerpo, Enrique Groenenberg, resolvió realizar otra reunión. “Lo del presidente no fue una decisión unilateral porque lo habló conmigo y con la concejal Lescano. Lo único que cambiaba era que la sesión se haría el miércoles junto con la deliberativa para la sesión de hoy. Entre lo que acordamos la semana pasada y estos hechos no había cambio de tiempos. Por eso no se entiende la postura del peronismo de no interpelar”, argumentó.