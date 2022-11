Daiana De Grazia marcó la cancha: “esta es una interna para radicales” (videos)

4 noviembre, 2022

Cabeza de la lista 83, la concejala radical Daiana de Grazia enmarcó la compulsa que dirimirá la UCR el domingo 13 de noviembre como “una interna para radicales”, y así fue concreta respecto del rol del actual edil Carlos Avila, que en las últimas legislativas se impuso en las PASO y en las generales, y que podría estar en el eje de las diferencias entre este sector y la nómina que encabeza Gonzalo Cabrera.

“Esta es una interna para radicales, en la elección anterior nos fue muy bien pero nosotros consideramos que se trabaja en equipo y no con personas o personalismos. Y si nos fue bien en la elección es porque participó Carlos, pero también porque hubo un gran equipo atrás trabajando para llegar al número de votos que obtuvimos. El radicalismo no depende de una persona o un liderazgo, así como la presidencia no dependerá únicamente de mí: yo encabezo una lista pero atrás hay un montón de gente que quiere sumarse, aportar, disentir. No es una persona que levanta una bandera, es una persona que va adelante con un montón de gente detrás llevando banderas. Lo que ocurra el año que viene y las decisiones que se tomen serán otra cuestión”, puntualizó De Grazia.

“No hubo posibilidad de llegar a un acuerdo con el sector de Evolución, pero las internas no deben vivirse como algo negativo; por el contrario, para nuestro partido, que es muy orgánico, son algo normal. Para nuestro espacio no era un momento para ir a internas, creíamos que era necesario enfocar la energía en otra cosa. Pero esta lista nos fortalece porque consolida un equipo que lleva muchos años trabajando, y nos permitirá saber si los afiliados reconocen ese trabajo”, sostuvo.

De Grazia hizo un repaso por las actividades del radicalismo local en el último año, como la colecta para Corrientes, el reconocimiento a afiliados y muestra histórica del Comité Enrique Betolaza, el laboratorio para Emprendedores en la ciudad y Orense, las propuestas en torno al cannabis medicinal en las que trabajó Cristian Ruiz y la Juventud Radical, además de la tarea de los cuatro ediles que conforman el bloque y la capacitación que reciben sus dirigentes a partir de su vinculación con el Comité Provincia que preside Maximiliano Abad.

Por su parte, el consejero escolar Lucas Britez, candidato a presidir la Juventud Radical por la lista 83, aseguró que “hemos trabajado muchos temas con los jóvenes, como nocturnidad, cannabis, y en el Consejo Escolar en educación, que es otra de nuestras banderas. Y en nuestro caso, con Cristian Ruiz como concejal, trabajamos en red con otros jóvenes funcionarios de otros distritos, con los que hemos armado un Foro e intercambiamos ideas, nos escuchamos, debatimos. Estamos tranquilos de que hemos hecho un gran trabajo y por eso nos presentamos en estas elecciones internas, que entiendo le dan vida al radicalismo”.

