Daiana De Grazia: “No hacer la campaña en el comité fue un error”

26 octubre, 2023

“No hacer la campaña en el comité fue un error”, afirmó por LU 24 la presidenta de la UCR Tres Arroyos, Daiana De Grazia, quien se mostró sorprendida por los resultados de las elecciones generales y calificó de “lamentable” el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei.

En cuanto al desempeño del candidato a intendente Carlos Ávila sostuvo: “me pareció una buena elección, llegó a los 10.000 votos, creo que hay cosas para mejorar y realizar algunas autocríticas”.

“Garate, con el arrastre que tuvo de arriba, también pudo llegar con más votos, pero sí hay cuestiones quizás de estrategia o de manejo de campaña que no se realizaron bien, como no hacer la campaña en el Comité que para mí fue un error: desde el 2015 que con Juntos venimos haciéndolas y la gente está acostumbrada a esta posición de identidad, más allá de que sea radical, pero son cuestiones de aprendizaje, se sigue creciendo. También este tipo de situaciones hacen que se remuevan muchas estructuras que se sacudan un poquito, vamos a ver qué pasa con todo esto”, manifestó la también concejal por Juntos.

“Me sorprendió la recuperación de Unión por la Patria”

Por otra parte, admitió que “no esperábamos que Unión por la Patria levante tan abruptamente los resultados que había obtenido ni tampoco que los de Juntos fueran estos. Claramente hay una dirigencia que no se puede escuchar o que no estuvo a la altura de las circunstancias que la sociedad pedía”.

“Me sorprendió la recuperación que tuvo en este contexto de una crisis tan profunda que estamos atravesando, la capacidad política de poder recuperar esos casi tres millones de votos y sobre todo un millón y medio del Conurbano, realmente llama la atención que en un distrito como el Loma de Zamora donde se ha mostrado el nivel de corrupción pornográfico que existe que puedan recuperar y ganar votos con el 50%. Entonces hay algo que nosotros, como dirigentes, no estamos viendo, la población está interesada, quizás, en otras situaciones, no todos, por supuesto, porque hay una gran parte que votó a Juntos o a otras fuerzas, pero la ganadora aparentemente fue la que manifestó esta impunidad de realizar lo que quiso”, expresó.

“Fue lamentable lo que pasó con Patricia Bullrich”

“Claramente lo que sucedió ayer va a generar movimientos dentro de Juntos, creo que nuestro partido se ha manifestado de la manera coherente que esperábamos todos los afiliados y los radicales, sobre todo la ciudadanía, porque somos parte de Juntos por el Cambio y otras partes también se han manifestado de la misma manera de que no se puede apoyar ni a uno ni a otro porque no estamos representados en ninguno de los dos”, dijo.

“Fue lamentable lo que pasó con Patricia Bullrich porque nosotros hasta hace dos semanas estuvimos militando la boleta de ella, lo veo como una vivada, un abuso, y esto claramente va a traer consecuencias dentro de Juntos, esperemos que esto no haga quebrar, pero no sabemos cómo va a ser la situación, por suerte dentro del bloque no se va a reflejar ya que nosotros nos tenemos que enfocar en la necesidad de los vecinos a nivel local”, afirmó.

“La UCR se va a mantener neutral”

“La UCR se va a mantener neutral. Patricia Bullrich salió con un mensaje inesperado, desubicado, el cual no lo esperábamos porque si uno conforma una fuerza o una alianza tiene que trabajar en conjunto con esos socios, pero la UCR fue clara en su comunicado de neutralidad porque no estamos identificados ni por uno ni por otro”, concluyó.

Volver