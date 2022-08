Damián Arévalo: “el mercado inmobiliario no está muerto”

17 agosto, 2022 Leido: 6

Damián Arévalo aseguró a LU 24 que “el mercado inmobiliario no está muerto”.

El propietario de la inmobiliaria que lleva su nombre se refirió al presente del sector: “no está muerto, se habla mucho de las bajas, de los precios y que no se vende nada. Comparado con otras épocas seguramente es menor la cantidad de operaciones, pero simplemente con salir y dar una vuelta por la ciudad se ve la cantidad de obras que hay y los loteos nuevos que otras inmobiliarias van llevando adelante, los lotes se siguen vendiendo”.

En cuanto a los precios, dijo que “bajaron bastante los de las propiedades usadas que requieren refacción y no tienen un lote muy grande porque son difíciles de vender”. En cambio, señaló que “un terreno en la costa no bajó, con lugares en los que puede hasta haber subas en dólares. Hay que analizar propiedad por propiedad”.

Por otra parte, indicó que “los alquileres tienen una suba importante porque evidentemente la ley entorpeció el mercado, que antes funcionaba y no tenía esta locura de precios, subieron por demás. Es un problema que no está resuelto”. En ese sentido, manifestó que “hay mucha falta de oferta. En una semana normal tenemos 10 llamados de gente buscando alquileres y en mi caso hace un montón que no tengo una propiedad para alquilar”.

Volver