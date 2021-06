Damián Beitía: “necesitamos acercar a los jóvenes al municipio y nosotros acercarnos a ellos”

3 junio, 2021 Leido: 201

En el día de hoy, comenzó sus funciones como Director del área de Políticas para la Juventud, Damián Beitía, y dialogó con LU24 sobre su designación y principalmente sobre los proyectos que se esperan llevar a cabo en la Dirección.

“Primero que nada estoy agradecido en que piensen en uno para trabajar y poder llevar adelante cuestiones que tengan que ver con lo mejor para el distrito” indicó Damián Beitía y además sostuvo que “agradecer me parece que es la mejor manera y trabajar es lo que se merecen estos lugares”.

Asimismo, el nuevo Director de Políticas para la Juventud aseguró que “es un ámbito que a mí me gusta mucho, me he preparado mucho en este sentido” y también comentó que desde su experiencia en la docencia intentará construir espacios para acercarse a la juventud. “Siempre apuntado a adolescentes y jóvenes, que se puedan acercar y que podamos brindarle cuestiones que ellos necesiten, generar proyectos nuevos, hay muchas cosas para hacer” expresó.

Por otra parte, y en cuanto al trabajo que se viene realizando desde ésta área que comenzó a funcionar en el año 2020, y se abocó, entre otros proyectos a la prevención en el contexto de pandemia, sostuvo “a uno le da tranquilidad venir a trabajar a un lugar que está funcionando de una manera que uno también lo piensa así, porque es un área que abarca transversalmente a todas las áreas del municipio, nosotros podemos estar presentes en todo” y además reconoció que “Andres (Narciande) venía haciendo un trabajo espectacular con las chicas de acá de la oficina, y me apoyaré sobre eso, sobre lo que se viene trabajando que está muy bien y también darle la impronta que tiene uno”.

En ese sentido, y en cuanto a sus objetivos con respecto del área manifestó que “uno tiene que acompañar la adolescencia y la juventud, y sin duda todo lo que tenga que ver con redes y nuevas tecnologías es lo primero que salta a la hora de hablar con adolescentes, pero eso no quiere decir que si uno le propone una actividad que tiene que ver con lo lúdico-expresivo, actividad teatral, la música, el deporte, la gestión ambiental y el cuidado del medio ambiente, dentro del turismo también se pueden hacer cosas con la juventud y la adolescencia” por lo que además añadió “creo que la variabilidad de aspectos donde podemos meternos son muchos, tenemos que estar encima”.

Para finalizar, comentó que desde el departamento ejecutivo lo que se propone es estar diferente en distintos lugares para los jóvenes y afirmó que “necesitamos acercar a los jóvenes al municipio y nosotros acercarnos a ellos, a través de actividades, propuestas e ir a las necesidades que nos planteen”.

