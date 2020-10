Damián “Tota” Beitía asumirá como concejal por licencia de Carrozzi

El profesor de Educación Física y entrenador de básquet Damián “Tota” Beitía asumirá en las próximas horas como concejal por el Movimiento Vecinal. Estará ocupando la banca de Lucas Carrozzi, quien se tomará licencia por 30 días.

Si bien por el orden de la lista del partido oficialista de 2019 el lugar le corresponde a Gabriela Hoffmann, jurará Beitía (sexta ubicación de la nómina) ya que la licenciada en Psicología está al frente del CRESTA.

“Tota” dijo a LU 24 que “estoy muy contento, si bien uno no lo espera sabe que en cualquier momento le puede llegar”.

Se mostró “con muchas ganas y ansioso, tratando de pensar en hacer lo mejor posible”.

Además, comentó que “me estoy poniendo al tanto para ver todo lo que están trabajando, más allá que siempre me doy una vuelta por el bloque”.

También indicó que apuntará su labor a lo que tiene relación “con lo social, el deporte y la educación”.

Beitía es docente en varias instituciones y DT del Club Costa Sud. “Voy a ayudar en todo lo que sea necesario y me pidan”, concluyó.

