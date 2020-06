Dañaron el alambrado de la laguna de Goizueta (Video)

23 junio, 2020 Leido: 408

Autores desconocidos provocaron daños en el alambrado perimetral de la laguna de Goizueta. “Las huellas que hay son de motos”, dijo su administrador Santiago Iriarte, propietario de “El Flaco” Pesca, quien se mostró muy molesto con lo sucedido.



En diálogo con LU 24 dijo que “se generó una nueva entrada para la gente que viene de la avenida Alem hace 10 días y hoy recibimos esta noticia de que han cortado los alambrados para ingresar”.

Aclaró que la laguna solo está abierta los días viernes, sábados, domingos y feriados. “Hoy salí a recorrer para realizar tareas de limpieza y nos encontramos con esta triste noticia de que nos han cortado los alambres, que nos costó sea mucho o poco tiempo hacerlo, costó al fin, y para brindar un servicio nos reciben de esta manera”.

También remarcó que “el que lo hizo no es pescador, es un dañino o por hacer un hecho de maldad. Yo soy pescador y no lo haría y creo que el pescador que es habitué de la laguna creo que no fue”.

Finalmente expresó que esta vez la denuncia la realiza de forma virtual: “Creo que le va a llegar el mensaje a la persona que lo hizo. Espero que no lo haga más ni conmigo ni con nadie”.

