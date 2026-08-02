(audio) Daniel Civardi, 33 años de experiencia en remates ganaderos en Dorrego

2 agosto, 2026 15

Este domingo, la consignataria de Daniel Civardi llegó a los 33 años de presencia en el mercado ganadero de la región.

LU 24 consultó a Civardi sobre los orígenes de la firma, ahora relacionada con Daniel Blanco, con quien realiza los habituales remates en la rural dorreguense.

“Fue un proyecto que arranqué por el año 93, con una secretaria y un colaborador, y lo que me interesaba era vender, yo había trabajado en este rubro, en una cooperativa y en una empresa particular y empezamos a transitar un camino sin experiencia, pero conscientes que había que seguir en ese camino”, dijo.

“Hacíamos un remate en la Exposición Rural una vez por año y luego de esta relación con Daniel Blanco llevamos 50 remates; no sé si cambió tanto el mundo, pero cambió la publicidad, ahí aparecimos muchos en Indio Rico, en Bajo Hondo y era un objetivo de ventas para ellos y a nosotros nos favoreció”, agregó.

El 2001 y la recomposición del mercado actual

“En el año 2001 tuvimos un tremendo vuelco, pero lo pudimos tomar con muchísima habilidad, vendimos todo, pero no lo trasladamos a nadie; en el negocio de la hacienda es muy particular, porque cuando uno compra un auto en cuotas hasta que no termina de pagarlo no le dan la llave, pero acá además de dar los plazos de compra se llevan la propiedad”, explicó.

“Antes era venta particular o remate feria, hoy hay remates por televisión e Internet y aparecen las tarjetas; recuerdo que en año 97 llegamos a vender terneros a 70 centavos de dólar, y hoy día estamos hablando de cuatro dólares, miren si cambió la conversación”, sumó.

El remate del jueves

Este jueves, en instalaciones de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, a las 11:00, Civardi realiza el remate mensual, junto a Daniel Blanco.

Al respecto manifestó que “todavía no hemos cerrado el número de cabezas; siempre arrancamos con 600 animales, ojalá terminemos con 800 o 1000, agradecidos a cada uno de los productores que confían en nosotros”.

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