Daniel Civardi en la previa de la 60° Expo Rural de Dorrego

12 septiembre, 2025

En diálogo con LU24, Daniel Civardi destacó la llegada de reproductores y la amplia propuesta genética que se podrá ver y adquirir en la Exposición Rural de Coronel Dorrego.

“Hoy ya empiezan a ingresar los toros de distintas cabañas, con toda la revisión veterinaria que asegura a los compradores llevarse un muy buen reproductor”, señaló.

Habrá cerca de 100 toros, pedigree, controlados, Aberdeen Angus colorados y negros, además de Shorthorn, vaquillonas pedigree y controladas, y también carneros de tres razas. Además, se subastará un lote de 30 vaquillonas Aberdeen Angus coloradas, todas controladas.

Los plazos de pago son de 90 días más 60 con interés para los toros (150 en total), y de 30, 60 y 90 días para las vaquillonas.

El cronograma incluye desde este viernes el ingreso de animales y el desarrollo de charlas, el sábado la jura, y el domingo el acto oficial a las 11:00 horas, el almuerzo tradicional de la Peña Nativista a las 12:00 horas, y desde las 14:00 horas el gran remate.

“Es una gran propuesta, con stands completos, amigos y genética de primer nivel. Ojalá con tribuna llena como en otras ediciones”, expresó Civardi, quien remarcó que este año la coincidencia de fechas con Tres Arroyos fue excepcional y producto del calendario electoral.

La 60ª Expo Rural de Dorrego se perfila, así como un encuentro imperdible para productores, cabañeros y público en general.

