Daniel Civardi presentó las propuestas para la 4º Fiesta de Las Llanuras y 66º Provincial

19 septiembre, 2025

Desde la Peña Nativista de Coronel Dorrego continúan con los preparativos para la 66º Fiesta Provincial y 4º Fiesta de Las Llanuras a realizarse a partir del 31 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Por tal motivo su presidente Daniel Civardi en diálogo con LU 24 dijo “anoche se hizo la presentación de la 4º Fiesta De Las Llanuras, con la presencia de todas las entidades locales además de los efectivos policiales, Intendente, Concejo Deliberantes, Autoridades Escolares, todo el pueblo acompañando la organización de esta fiesta”.

“Ya encendimos los motores y el próximo martes nos reuniremos con las instituciones escolares visitando los espacios verdes donde colocaremos los patios de comidas, fogones y demás propuestas, para saber cómo ordenaremos cada evento a realizarse en esta nueva edición”, afirmó.

“Comenzamos está fiesta con el reestreno de la obra “Ay Patria Mia” de Suma Paz, con la presencia de su hija y familiares ideada por el joven Dorreguense Rodrigo Tardone acompañado de 50 personas en el Teatro Municipal”, resaltó.

“Todo preparado para comenzar continuando el 1º de Noviembre con una Cabalgata hacia El Perdido, recordando que el año pasado éramos casi 700 paisanos, luego volveremos a la plaza para disfrutar de los fogones y diferentes propuestas artísticas, finalizando la noche con una peña en el salón del Club Independiente acompañados de Leonardo Miranda y Adriana Colamarino”, aseguró.

“El 2 de noviembre como cada año, descubriremos una referencia histórica, esta vez les toca al Barrio De Los Turcos ya que ellos decían baisano en vez de paisano, continuando con un acto, para seguir en el Campo de Jineteada, a la noche estarán Los Jarillales, semana Cultural con Claudio Agrelo, Nano Nelson”, informó.

“Llegando al Viernes con la elección de la Paisana Flor y la primer pasada de las Carrozas por el corazón de la ciudad”, mencionó.

“El sábado, día más importante ya que desde temprano los esperamos en La Sociedad Rural, empezando con el concurso de potos, un almuerzo y a la tarde el desfile con las mejores vestimentas gauchas, cerrando la noche con un espectáculo y el desfile con un montón de carrozas, además de los fogones y patios gastronómicos disfrutando de las música de Juan Fuentes”, contó.

“Finalizando, el domingo con una Jineteada alrededor de 100 caballo, a la noche la peña a full los fogones y el escenario dedicado a la educación y el baile de los peques de cada colegio primario, terminando con Pancho Santarén”, concluyó.

