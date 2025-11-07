Daniel Civardi: “Vengan a Dorrego, cuna de la tradición en la región”

Parece mentira, pero ya estamos en el día 7 de los 10 de festejo” dijo el presidente de la Peña Nativista de Coronel Dorrego sobre la Fiesta Nacional de las Llanuras, Daniel Civardi a LU 24.

Hizo un relevo de los diferentes eventos propuestos para el evento, que comenzó con la presentación de la obra Ay Patria Mía, y luego con las presentaciones artísticas en el Centro Cultural.

Civardi anticipó que este viernes a las 18:00 será la concentración de carrozas, que desfilarán frente al escenario, con el cierre de Los de Maza.

Sobre la actividad del sábado, sostuvo que será una actividad “desde muy temprano, donde se hará la jura de caballos, en cuatro pistas, y luego a las 13:00 se hará el almuerzo en la Sociedad Rural y a las 15:00 será la jura de emprendados y a las 18:00 llegaremos al escenario principal, en un desfile que dura unas tres horas”.

“Ya hay gente desde Comodoro Rivadavia, de Tapalqué, vienen delegaciones de La Pampa, vienen los caballos peruanos, invitamos a quienes vengan que vengan temprano, para poder instalarse en reposeras”, manifestó.

“También en el escenario estarán los payadores, y luego Juan Fuentes; las cuatro cuadras de la plaza están llenas de emprendedores y puestos de comida para poder mirar los espectáculos”, dijo.

“El domingo será todo el día de jineteada en el campo con 110 caballos, con dos montas especiales y luego volvemos al escenario donde los amigos de Juarez le darán color a la noche”, aseguró.

“El lunes, Día de la Tradición, se lo hemos dedicado a los jóvenes de la escuela primaria, quienes serán los encargados de bailar y participar en el fogón y luego Pancho Santarén cerrará la noche”, afirmó.

Finalmente dijo que “ es una fiesta muy importante; hemos hecho alguna adaptación respecto a lo que inició la fiesta allá por los años ´55, ´60 y también tenemos un apoyo municipal por parte del intendente que hasta se tomó unos mates con nosotros, y su equipo; también la gente de educación que ha participado con 12 carrozas; también tenemos 26 vidrieras, por lo que podemos decir que “Dorrego se ha quedado en el tiempo cuando hay tanto avance de otro tipo de música pero rescatamos y consideramos que somos la cuna de la tradición; 600 caballos participaron de la cabalgata; no se olviden, Dorrego tiene esta amplia propuesta: este viernes y sábado desde las 18:00 y el domingo la jineteada”.

