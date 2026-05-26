Daniel Civetta, Delegado Municipal interino en Reta

26 mayo, 2026 372

“Si te adaptas, tal vez te quedes” le dijo el Intendente a Daniel Civetta, a quien esta tarde le ofreció el interinato de la Delegación de Reta tras la renuncia del titular.

Ante esta circunstancia se tiene sobreentendiendo que Garate le aceptó la dimisión a Diego Zyncenko, quien se alejó por motivos personales.

Mañana, a las 8.30 de la mañana, Civetta será presentado ante el personal municipal de Reta, por el mismo Intendente o el Jefe de Gabinete, quienes concurrirán al efecto.

Civetta ya estuvo como interino en Reta y acumula quilates en cuanto al conocimiento de la tarea que se debe realizar, equilibrándolo con el perfil político y la capacidad de dirigir y organizar el trabajo diario.

El nuevo delegado interino tendrá un tiempo prudencial para aceptar la posibilidad de que su cargo sea definitivo.

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