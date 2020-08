Daniel Dupuy es el nuevo Jefe de la Policía Comunal de Gonzales Chaves

27 agosto, 2020 Leido: 88

El comisario Daniel Dupuy asumió hoy como nuevo Jefe de la Policía Comunal de Gonzales Chaves, en reemplazo del comisario Oscar Arista, quien estuvo al frente de la fuerza policial del distrito durante dos años y medio.



Con la presencia del secretario de Seguridad del municipio, Jorge Carabajal, el saliente comisario Arista fue el encargado de presentar a Dupuy y luego expresó: “Quiero agradecer a todo el personal que ha hecho un gran trabajo, porque el buen resultado de mi gestión ha sido por el desempeño del personal que me acompañó y me apoyó en este tiempo”.

Por su parte, Dupuy dijo: “Agradezco al Intendente Municipal y al secretario de Seguridad por depositar su confianza en mí para cumplir la función en este cargo, el cual lo asumo con compromiso y responsabilidad, y también como un reto en lo personal”.

Y agregó: “También quiero hacer hincapié que me va a acompañar en la gestión el subcomisario Héctor Fernández, que es el nuevo Jefe de Estación, persona que ya conozco por haber trabajado con él en el área descentralizada, a quien aprovecho para desearle una buena gestión”.

“Seguiremos con los mismos lineamientos de trabajo, porque se ha realizado una muy buena tarea”, añadió.

Por su parte, Carabajal le brindó su apoyo al nuevo comisario, y declaró: “Cuando supimos que Arista sería trasladado, desde el municipio buscamos a Dupuy para que se haga cargo de la Comunal”. Asimismo, despidió con palabras de agradecimiento a la labor realizada por Arista en Gonzales Chaves.

Volver