Daniel Martín: “La demanda de nuestro servicio de transporte creció muchísimo”

2 agosto, 2020 Leido: 159

Daniel Martín, transportista, aseguró que la cuarentena no sólo no impidió que pudiera trabajar en su empresa, sino que incluso la demanda creció. “Hemos crecido muchísimo, recibimos camiones continuamente, no nos podemos quejar”, sostuvo.



“No hay que olvidarse que estamos en una ciudad pujante, que hay mucha diferencia con otros lugares, aquí se mantiene mucho movimiento y muy bien”, consideró.

Martín consideró que el mercado ha cambiado, y es mucho el trabajo que generan las nuevas modalidades de compra de la gente, orientada hacia Internet. “Viene mercadería de muchos lugares, eso no era así. Y también tiene que ver con el gran poder económico que tiene la ciudad, a pesar de su cantidad de habitantes”, destacó.

Volver