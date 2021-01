Daniel Misterio, el churrero de Claromecó, compartió su balance de la temporada

30 enero, 2021 Leido: 236

Daniel Misterio, el mítico churrero de Claromecó, realizó un balance de como viene siendo la temporada de verano y cómo fue su año en particular. Dijo a LU 24: “La primera quincena estuvo más o menos por el clima, después la otra fue tremenda por ser unas jornadas de mucho calor”.



Además agregó: “Esta semana fue bastante parecida, bajo la temperatura pero igual la gente se pudo acercar, lo que viene perjudicando es el clima. No hay cuestiones con el precio, la gente no se limita en eso. Yo laburo bien gracias a Dios, la playa es fundamental, no es lo mismo porque la gente tiene miedo de enfermarse y por eso se dispersa. No tengo la gente concentrada en un solo lugar, pero igual se genera una venta muy buena”.

En cuanto a su trabajo, el churrero destacó que la parte que más le gusta es cuando interactúa con la gente, el siente que a través de su forma de ser y sus expresiones creó un personaje que es reconocido por todos “yo le pongo el alma a lo que hago, cuando uno hace lo que le gusta salen las cosas de esa manera”, expresó.

“Yo disfrutó con la gente, la otra semana de calor una chica me miraba como diciendo ‘¿Cómo trabajas con este calor?’ y la verdad es que a mí me gusta, estoy todo el año esperando llegar a Claromecó”.

Misterio es de Tandil y durante el año también se dedica a la venta de churros, aunque pudo reconocer que el año pasado le significó un gran problema debido al cierre de espacios públicos, culturales y turísticos.

“En el año sufrí la perdida de mi hermano, llegue a Tandil el 3 y mi hermano falleció el 4. Un año para el olvido, hoy mi trabajo está dedicado a él, mi hermano era artista y un gran personaje, hizo función en Tres Arroyos y de ahí nació una de las frases que uso para llamar a los clientes. Se genera un clima muy lindo”, concluyó.

