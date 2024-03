Daniel Pícaro, desde CELCLA: “Nosotros no tenemos ningún manejo de la tarifa”

19 marzo, 2024

Daniel Pícaro, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Claromecó, habló con LU 24 y se refirió a la reunión que tuvieron los vecinos de la para abordar el incremento de las tarifas de luz.

“Desde el Consejo de Administración estamos muy preocupados por nuestros asociados. La tarifa la pone el OCEBA, que es el ente controlador nuestro y aparte de eso, también selecciona a quién les da los subsidios. Somos todos iguales, no somos un ente privado y queremos dar el mejor servicio, al menor costo posible, pero no depende de nosotros”, comentó.

Y agregó: “Si los usuarios miran todos los ítems de lo que pagan, la mayoría son impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es un tema que lo hemos analizado desde todo aspecto, porque también hay que dar un buen servicio. Lamentablemente no tenemos ningún manejo de la tarifa. Hubo un período largo que no se tocó la tarifa, pero ahora extraoficialmente se habla de un aumento del 100%, algo que es realmente una cosa de locos.”

El usuario es un socio para nosotros, es igual que yo. Yo solamente tengo el cargo, pero tenemos que encontrarle la vuelta, aunque todavía, lamentablemente no tengo la solución”.

