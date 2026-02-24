Daniel Pícaro: se apagó la vida de un luchador

24 febrero, 2026 0

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de un convecino muy apreciado en el medio donde se desenvolvía: Daniel Pícaro.

Ultra conocido en el ámbito comercial de automotores, gestor, político y ahora identificado por el compromiso cooperativista, habiendo presidido durante año la Cooperativa Eléctrica de Claromecó.

Desde siempre estuvo vinculado al Club Huracán, cuando Roberto Bottino dirigía los destinos de la institución.

También estuvo pegado a Bottino cuando era gestor cautivo de los vehículos que se transferían desde la Concesionaria, conformando la sociedad Ceballos y Pícaro.

Dirigente de Huracán, fanático del fútboll y eximio jugador de mus, infaltable en las mesas de la cantina de El Globito.

Radical desde siempre, hasta compitió por la intendencia de Tres Arroyos. En los últimos años su mayor esfuerzo estuvo entregado a la Cooperativa Eléctrica de Claromecó la cual presidió durante muchos años.

Su nombre quedará en el recuerdo como un vecino de bien, desinteresado, luchador y apasionado.

Su paso por LU24 fue en los clásicos 15 minutos de Huracán, espacio dedicado a las actividades del Club.

Llegue nuestras condolencias a la familia.

