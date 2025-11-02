Daniel Vilota analizó resultado electoral, salida de Francos y al peronismo

2 noviembre, 2025 0

El periodista Daniel Vilota en contacto con LU 24 hizo un análisis del resultado electoral del pasado 26 de octubre y los cambios en el gabinete tras la salida de Guillermo Francos.

Vilota, columnista habitual del programa de Carlos Pagni y del diario La Nación, dijo respecto a la salida de Francos, que ya estaba prevista desde antes del 26 de octubre.

“Milei es el mismo del viernes 24 de octubre, pero ahora con la responsabilidad de responder el aval que la sociedad le dio”, sostuvo, y agregó que “el dato importante es ver cómo se termina de negociar la incorporación al gabinete de Santiago Caputo”.

En el mismo aspecto, sobre la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, opinó y dijo que “entiendo que es un vínculo de confianza mutuo con el presidente y a la vez es asesorada por gente que tiene que ver mucho con lo que uno critica, que es la casta, como Martín y Lule Menem y Sebastián Pareja, creo que Karina ha quedado revalidada por la victoria en la Provincia de Buenos Aires, y fueron criticados en septiembre por haber perdido por 14 puntos y por la estrategia implementada en la campaña, pero el resultado fue otro”.

“Da la impresión de que el miedo fue lo que invirtió el resultado electoral, lo que despertó y movilizó a ese millón de personas que fueron a votar a Milei, pero ahora le dieron una nueva oportunidad, como le están diciendo; sí creo que hay un mérito de Milei, que es seguir con su programa”, expresó.

“Los asalariados que lo votaron tenían también miedo de que el dólar se disparara, y ahora estamos ante un gran signo de interrogación porque estamos a una semana, me sorprendió si, la rapidez de la salida de Francos, y la situación extraña de la reunión con Macri en las últimas horas”, dijo.

“Me da la impresión de que Macri no tenía la intención acercarle ningún nombre y pidió que Karina Milei estuviera en la reunión porque le llamó la atención que la hermana con la que tiene una gran influencia el presidente permaneciera en silencio”, sentenció.

“Si el gobierno sumara todos los votos del PRO estaría a 13 de tener mayoría simple, por lo que Milei seguirá teniendo un Congreso fragmentado, aunque esté mucho mejor representado y ver también si el bloque de Fuerza Patria sigue unido”, especuló.

“Me da la impresión de que el documento de Cristina criticando a Kicillof llega en un momento clave en momentos que está mandando el presupuesto, con una ley tarifaria y un endeudamiento de 1023 millones de dólares, ya que los ingresos que tiene son mucho menores a lo que enviaba el gobierno nacional, es una discusión clave porque cae en un momento muy particular del peronismo: qué pasó en octubre y cómo prepararse para 2027”, agregó.

Quien domine la provincia debe pensar cuál es el peronismo que viene, porque estoy seguro que el peronismo va a llevar adelante una más clara propuesta en 2027 que en 2025, porque de otra forma no va a tener chances de quebrar el piso histórico anterior y que siempre han tenido que son los 30 puntos porcentuales a nivel nacional”, culminó.

Volver