Daniela Costoyas presentó su segundo libro con la editorial Klavier

21 marzo, 2026 0

En Córdoba, la escritora Tresarroyense Daniela Costoyas, lanzó su segundo libro titulado “El día que dejé de perdonar”, una historia de amor, traición, obsesión y un límite que, una vez cruzado, ya no permite volver atrás.

Java Dixon dueña de la editorial Klavier Ediciones en charla con LU24 dijo “este segundo libro, es una novela intensa, cruda y profundamente humana, donde amar puede ser un acto de salvación o el riesgo más grande de todos, cuando perdonar deja de ser una opción, elegir también duele y a veces, amar implica huir para sobrevivir”.

“Con su pluma Daniela busca tocar el corazón de cada mujer, para que después de leerlo, no se olviden nunca de su obra”, aseguró y explicó “la obra, se profundiza en una historia donde el amor no es refugio, sino prueba, una mujer que despierta cuando su mundo ya se ha roto”.

“La misma, vive un vínculo que asfixia bajo la máscara de una promesa eterna y otro amor, inesperado, que nace en el lugar menos correcto, pero con la fuerza suficiente para cambiarlo todo”, mencionó.

“Por otro lado, la obra se relató entre hospitales, silencios incómodos y verdades que salen a la luz demasiado tarde, donde la protagonista deberá elegir entre lo que le prometieron y lo que realmente merece”, concluyó.

Volver