Daniela Pozzoni: “que la gente denuncie ante PAMI si Vittal no presta el servicio”

30 agosto, 2021 Leido: 332

La abogada Daniela Pozzoni contó a LU 24 pormenores de la denuncia que presentó en la Fiscalía, a la empresa Vittal ante la negativa de enviar una ambulancia para trasladar a su padre enfermo, causa que podría terminar en la Justicia Federal, dado que el prestador del servicio aunque sea a través de un tercero es el PAMI.



Pozzoni dijo a LU 24: “me llamaron de Fiscalía hoy para declarar y me pidieron la historia clínica, yo denuncié el teléfono desde al cual llamé a Vittal para que vinieran a asistir a mi papa, por lo que la instructora va a pedir un informe de las llamadas a Personal que es el teléfono donde llamamos”.

“Tengo entendido que Vittal cuando uno llama graba las conversaciones, y eso es un elemento de prueba, para demostrar que realmente se hizo el pedido de la ambulancia. También ofrecí yo la historia clínica de mi papá que me va a hacer la Dra. Domínguez, la oncóloga que lo asistió hasta último momento para que vieran cuál era la situación al momento de la llamada, posterior de esto el 7 de agosto tuvimos que llamar al médico particular que finalmente dio la orden de internación y tuve que volver a llamar a Vittal me pidieron una planilla de Pami a lo cual dije que yo había denunciado una situación similar, y a raíz de ello tuve la ambulancia en la puerta quince minutos después de mi llamado”, mencionó.

“Cuando fui a declarar como testigo en la causa, la instructora, que fue muy amable conmigo, me dijo que hay un montón de denuncias hechas que hay un montón de denuncias que han tomado estado público, no han llegado a Fiscalía por lo que la idea es lograr un movimiento a todo el pueblo para que a quienes les toque pasar por una situación como esta hagan la denuncia ante los organismos pertinentes porque es una cuestión a nivel federal porque es un servicio que habilita Pami que es una obra social nacional”, agregó Pozzoni.

“Me han dicho que no está encuadrado en el delito de abandono de personas, solo en muy pocos casos en que han pasado determinadas cuestiones, en las que la ambulancia no entro a algún lugar, y falleció el paciente estando dentro de la casa, en otras situaciones no se ha configurado el delito, pero independientemente que sea un delito o no se está pensando un movimiento para que PAMI se haga cargo de las obligaciones que tiene que hacerse cargo”, concluyó.

