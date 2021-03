Danmark Repuestos vende kerosene en Tres Arroyos

16 marzo, 2021

Danmark Repuestos, comercio ubicado en Ameghino e Isabel la Católica, ofrece a la venta kerosene en Tres Arroyos.

El propietario, Fabian Andrés Borre, dijo a LU 24 que “siempre me dedico a tener cosas que salen de lo común. Es como un anexo más al negocio y hace muchos años que en Tres Arroyos no se consigue”.

“Básicamente la venta es muy al por menor porque lo utilizan tanto carpinteros como amas de casa, para el clásico lampazo; o también quienes lo usan para rebajar pintura, los talleres mecánicos para lavar piezas y hacer distintas pruebas, no está tan apuntado a la calefacción sino como para otros usos”, explicó.

“Los calentadores Brand Metal o las lamparitas no pasan de moda, por eso yo al kerosene lo vendo fraccionado, entonces cada uno lleva lo necesario como para almacenarlo ya que no se evapora”, agregó.

Para obtenerlo, indicó que viaja a Mar del Plata, “no hay en todos lados. En un momento no se conseguía y ahora dicen que habrá disponible”.

“Yo me dedico a la reparación de bombas de agua y lavaba con nafta y cada cliente que entraba decía ´hay olor a gas, tené cuidado que va a explotar el negocio´, entonces yo dije a esto lo tengo que solucionar porque no era compatible con el negocio. Y conseguí en Orense, había un hombre muy mayor que circulaba en un camioncito Ford A repartiendo kerosene y le compraba. Después, viajando, encontré en alguna estación de GNC y pregunté si existía o lo tenían de antes puesto que en Tres Arroyos me habían dicho que ya no se fabricaba más pero no es así. Depende de la zona es que se puede utilizar en aviación o en los usos domésticos que nombré”, relató.

“Me ha tocado ir cambiando de estaciones de servicio porque lo han dejado de vender. He tratado de buscarlo por alguna YPF, hace bastante tiempo que lo consigo y de muy buena calidad. Podemos trabajarlo a un precio de 150 pesos el litro”, concluyó.

