D’Annunzio aclaró que la página no pertenece al sindicato y no sabe cómo se originó la información

Juan D'Annunzio, representante del gremio de la alimentación, desmintió a través de LU 24 la información que publica el medio digital Info Alimentación. Aclaró que la página no pertenece al sindicato y no sabe cómo se originó la información.



“Creo que es una forma maliciosa de interpretar cosas contra nuestro sindicato más que nada. No le vamos a dar la importancia del caso porque realmente no lo merece, nosotros con los trabajadores de la ex Laso hemos sido muy respetuosos de las decisiones que se toman en las asambleas, quería hacer esa aclaración”, dijo.

A pesar de desconocer la conferencia de prensa que realizaran los trabajadores de ex Laso para desmentir la publicación sostuvo que “esto nos tiene que mantener más unidos, acá hay una oportunidad real de poder salir de esta situación y nosotros vamos hacer, siempre y cuando se respeten las leyes, todo lo que los trabajadores digan”, concluyó.