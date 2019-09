Daños en la Oficina de Turismo en Claromecó: “Da mucha bronca e impotencia”, dijo Moizzi

El Director de Turismo Juan José Moizzi se refirió a los daños que sufrió la Oficina de Turismo en Claromecó. “Da mucha bronca, mucha impotencia, cuesta mucho mantener un espacio público y romperlo así como así da bronca”, dijo a LU 24.



También aclaró que no sabe si está relacionado a los festejos de la primavera o fue un hecho aislado: “Creo que en todos los grupos siempre está el más vago y por ahí por culpa de uno lo paga el resto, tal vez termine siendo un hecho aislado y el resto de los pibes van a pasarla bien”.

Por otro lado opinó que “muchos de los accionares de los chicos están amparados por los adultos. Yo soy padre, tengo dos hijas, que en el día de mañana van a ser adolescentes y no me gustaría que en determinadas situaciones sucedan, creo que ese es el mensaje que los tenemos cierto margen de responsabilidad, tenemos que trasmitir, que los padres tenemos que cuidar a los chicos y tratar que disfruten de la primavera y que vuelvan a casa”.