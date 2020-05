Dante tiene 6 años, será trasplantado de médula ósea y grabó un video con el plantel de Racing

Florencia Cejas es la mamá de Dante Lang, un pequeño de 6 años de nuestra ciudad que necesita un trasplante de médula ósea y que una vez superada la pandemia podrá viajar a la Clínica Favaloro de Capital Federal para ser intervenido. Ella milagrosamente podrá ser su donante. El pequeño es fanático de Racing y tuvo la posibilidad de conversar con directivos y miembros del plantel, con quienes grabaron un video.



“El nació bien y en el transcurso de los años se fue complicando su salud y hace dos años, nos dijeron que de esta manera con el trasplante se revertiría. Soy donante compatible afortunadamente”, dijo a LU 24.

Agrego que Dante “es muy hincha de Racing. El video del plantel fue muy emocionante. La verdad es que no lo podíamos creer. Anímicamente, le hizo muy bien y lo anima mucho. El pregunta cómo será el trasplante y esto que se pueda comunicar con ellos fue emocionante. Lloraba cuando hablaba con ellos. Cuando les preguntaban que quería que le dieran, el les decía que podían hacer un videíto explicando cómo donar sangre”, sostuvo.

“Estoy agradecida de poder acompañarlo. El me enseña mucho, me pregunta cosas que no puedo explicarle y uno las va armando a las respuestas y la vamos piloteando. El trasplante se pospuso por la pandemia y una vez que pase, viajaremos a la Clínica Favaloro para hacerlo”, manifestó.

Dante, por su parte, se mostró motivado en diálogo con LU 24. “Estoy haciendo cosas para que se distraigan un poco los chicos”, dijo al tiempo que advirtió de manera muy simpática: “ya que la gente sale y no se queda en la casa, puede ir un ratito a donar sangre y con un pinchecito chiquitito nomás y un algodoncito que le ponen ayuda con la donación de médula ósea” sostuvo.



El amor del adorable Dante, el niño que espera un trasplante de médula ósea y aquí agradece un mensaje que le mandó Pillud. Emocionante. #Racing pic.twitter.com/FjtnN7e6UE — Racing de Alma (@racingdealma) April 30, 2020

