Darío Marcolongo sobre el COVID y los niños: “la gran mayoría lo padece como una enfermedad de baja intensidad”

4 mayo, 2021 Leido: 596

Consultado por LU24 sobre la afectación de los diagnósticos de COVID 19 a infantes, Darío Marcolongo, médico pediatra tresarroyense, dio detalles sobre ésta cuestión.

“Desde el punto de vista infectológico, a los niños les afecta el proceso del COVID como al resto de la población, hay una afectación que tiene que ver donde no solamente la salud física es importante, sino la parte psíquica y la parte social también” indicó en primer lugar el Dr. Marcolongo. Y en ese sentido agregó “tanto en la primera, y ahora en la segunda ola, fueron afectados, algunos en menor proporción, desde el punto de vista físico, y una gran proporción desde el punto de vista social, fueron los que más sufrieron el aislamiento en la pandemia, lo que no quiere decir que no haya que cumplir con el aislamiento si es lo que se recomienda o indica”.

Asimismo, el médico tresarroyense sostuvo que “es un daño que uno no puede medir, pero existe”, refiriéndose a la afectación psicológica y social del aislamiento, y en cuanto a la cuestión física en los casos que se hayan contagiado de COVID19 manifestó que “la gran mayoría lo padece como una enfermedad de baja intensidad”.

Consultado por los niños que padecen asma, el Dr. expresó que “los chicos asmáticos tienen más riesgo de enfermarse o de desencadenar crisis asmáticas más severas, sea por el COVID o por otras infecciones virales, nosotros hasta ahora desde el punto de vista clínico, en internación hemos tenido chicos internados por cuadros respiratorios, pero por infecciones virales de otra índole”.

Por otra parte, se refirió a los riesgos de las mujeres embarazadas “en el caso de las mujeres embarazadas son de mayor riesgo, como el resto de la población considerada de riesgo tiene que tener los cuidados habituales, evitar el contacto, mantenerse en cierto grado de aislamiento con cuidados y protección de barbijo, lavado de manos, y demás”.

Con respecto a la consulta de los casos pediátricos en particular, explicó que un caso sospechoso pediátrico sería como un caso sospechoso en el resto de la población, y los síntomas típicos serían “fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, cuadros en la vía aérea superior, se parecen a los cuadros respiratorios que tenemos habitualmente durante el año” y además sostuvo que “no hisopamos a todos los chicos, solo a aquellos que tienen más síntomas compatibles o que hayan tenido nexo epidemiológico, los que están internados por una cuestión respiratoria son todos hisopados”.

Para finalizar, resaltó la responsabilidad de los infantes, y dijo “es curioso cómo los chicos en el consultorio no se quieren sacar el barbijo, nosotros pensamos que son más desprevenidos, y los niños son muy cuidadosos y prestan mucha atención”. Además, recomendó, que en estos tiempos de aislamiento, hay que tener más atención en la información que consumen ya que “tampoco tienen que estar frente al televisor mirando las noticias del COVID, eso no les hace bien, en la salud infantil, sabemos que tienen que estar poco tiempo delante de un televisor, y si ese poco tiempo está viendo esta catástrofe, es una cuota de stress muy importante para ellos”.

