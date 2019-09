David Arévalo ya cuenta con la prótesis para su pierna y aguarda una pronta recuperación (video)

Susana Arévalo, hermana de David, anunció a través de LU24 que ya cuentan con la prótesis y pilón para sus piernas.

“Estamos felices. El sábado pudo probar la prótesis que se consiguió y el pilón también, aunque esto aún no lo puede probar por tres puntos que deben cicatrizar. Tiene ya las barras para ejercitar. Felices por el avance en poco tiempo, algo que parecía inalcanzable. Hay tantas personas a las que agradecer. Pudimos lograr más de lo que estábamos esperando”, sostuvo esta mañana.

LU 24 pudo conversar también con David, quien anticipó “salí caminando, pero hay que esperar un poco a la herida que no quiere cicatrizar, así podemos empezar a ejercitar. Poder pararte y después de tanto tiempo y salir caminando es milagrosos para mí”.

Agradeció a Rotary y a todos quienes colaboraron para que esto fuera posible. “Quiero agradecer a un montón de gente; a mis amigos; todos los que están siempre conmigo. Me emociona mucho su ayuda. Hace tiempo que no salgo a eventos ni cosas similares, fui al que hicieron a beneficio mío hace poco después de mucho tiempo de no salir, y no creía ver tanta gente. Fue impresionante. La gente es muy solidaria”, remarcó.