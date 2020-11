“David era un alma buena y querible que conocía desde hace más de 30 años”

24 noviembre, 2020 Leido: 0

Profundo pesar en el ambiente artístico local por el fallecimiento de David Arévalo. En este sentido se expresó a través de LU 24 el músico Andrés Mazzitelli a quien conocía desde hace más de 30 años.



Contó que “David era un alma buena, un alma querible que yo conocí desde hace más de 30 años tocando en la época en que formábamos un trio con José Ferrer y tocamos un montón de veces juntos y nos quedó pendiente la última canción con la que hablamos la última semana. Me había pedido que quería cantar la canción ‘que sea al sol’ de Miguel Cantilo. Teníamos la música lista y no hubo tiempo”.

También dijo que David era un persona muy conciliadora, “siempre estaba trabajando para que esa distancia entre dos, que estaban enojados o distanciados, él trataba de aplicar toda la espiritualidad que tenía por su misma creencia evangélica, que era un ferviente creyente en Cristo, y él lo llevaba día por día”.

“David ha sufrido muchísimo. Muchísima más de lo que él jamás se quejó y sin embargo yo siempre lo recuerdo con una sonrisa. Es una persona que se las bancó. Me quedo con su voz y con la idea de que nada termina y todas las almas continúan en otro lado y nos volveremos encontrar en otro lado”, finalizó Mazzitelli.

Volver