David Lebón y un sentido mensaje al Conservatorio por la interpretación de “Mundo agradable”

9 diciembre, 2020 Leido: 8

Como cierre de un año diferente en el que además cumplió 40 años, el Conservatorio de Música de Tres Arroyos realizó un impactante y emotivo trabajo audiovisual, en la que se interpretó el tema “Mundo agradable” de David Lebón, y en la que participaron más de 60 personas.



El video llegó a oídos del compositor y guitarrista, ex Serú Giran, y grabó un sentido mensaje en el que expresó: “La versión que hicieron fue bellísima, inclusive el sonido, todo, muy bien armadito. Me gustó muchísimo y me gustaría algún día conocerlos en personas o escucharlos en persona”.

