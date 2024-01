Daýza y el sueño de viajar a Nueva York como Estrella Latina

27 enero, 2024

María D’Alessandro, más conocida como Daýza, es actriz, cantante, y también esteticista oriunda de Tres Arroyos y radicada en Mar del Plata. Recientemente, fue seleccionada para el concurso “Estrella Latina” que se llevará a cabo en Nueva York y en diálogo con LU 24 dijo: “soy actriz y cantante, desde mis 4 años. En ese entonces vi un escenario llego de gente y le dije a mi papá que quería estar ahí, hasta que me dejaron cantar una canción ahí y desde ese momento comenzó mi locura”, contó.

Y agregó: “vi una canción en inglés en Netflix y me encantó, lo traduje y lo llevé a la armonía y se lo llevé a un amigo. Desde el principio no tuve respuesta positiva, pero cuando me escuchó, la empezamos a grabar y me comuniqué con los representantes de Disney en Argentina. Ellos me dijeron que envíen un formulario y me dijeron que no tengan mucha esperanza, porque por lo general no le dan mucha bolilla a nadie, e igual yo lo hice.”

Además, comentó sobre cómo se dio todo y dijo: “al mes de eso recibo la noticia de que Disney y la Warner me autorizan a hacer el tema en español. Me llevó un año hacer en el videoclip, que lo quise hacer contando una historia. También tuve la negativa, pero al poco tiempo, por suerte dieron marcha atrás y aceptaron esta propuesta para hacer el video. Faltaba un actor, pero se dio y filmamos todo en Mar del Plata. El 14 de diciembre hice la presentación en un multi espacio junta a otros colegas cantantes.”

Y sobre la nominación, detalló: “para mi sorpresa terminé en el primer lugar de los profesionales y eso me llevó a hacerme más conocida. Luego, cuando subo el videoclip a YouTube, una amiga se enteró del concurso de los Latinos Premium y mandó todos mis datos. Y luego, me dijo que quedé seleccionada, fue una emoción muy grande porque fue todo a pulmón y en muchos momentos recibí la negativa, pero nunca me cansé de ir por más.”

