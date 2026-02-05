De Bellocq a Tasmania: Daiana y sus paellas, premiadas en Australia

A través de LU 24 conocimos la historia de “Malvinas Paellas” un emprendimiento gastronómico que la Bellocquense Daiana Heinzua Heins y su esposo Juan tienen en la ciudad de Lauceston, la segunda más importante de Tasmania, en Australia.

Habló con LU 24 sobre la experiencia de vivir en ese distrito australiano, “donde llegué invitada por una amiga por tres meses, y me quedé”, según afirmó y contó luego que conoció a Juan “en Sydney, nos casamos enseguida, empezamos a realizar un recorrido juntos, y al año de casados quedé embarazada en plena pandemia, y era un riesgo volvernos a Argentina, acá estaba más tranquilo y ya no hubo vuelta atrás, nuestro hijo nació en Australia”, describió.

Malvinas Paellas es el nombre que pusieron al emprendimiento que ocupó sus vidas luego de dejar de trabajar en relación de dependencia “ya que al ser inmigrantes, Juan había tenido algún problema, yo por suerte no, pero creo que “fue una “verdadera locura” poder hacer o dedicarnos a otra cosa, teníamos un hijo chiquito, una visa inestable pero fuimos para adelante: trabajábamos siete días a la semana, un día comprábamos una cosa, otro día comprábamos las paelleras, y luego el gazebo, y desde ahí, desde hace tres años, no paramos un fin de semana de festejar”.

El premio llega luego de tanto esfuerzo

En el Festival de Lauceston, de vinos y gastronomía, fueron premiados como el mejor stand de comidas el último fin de semana.

Asi lo contaba Daiana: “Ganamos un premio el fin de semana en una feria importante orientado a comida y vinos, muy importante para Tasmania, es difícil entrar, pero si sale todo bien es muy difícil dejarlo: es increíble, es como una Fiesta del Trigo gigante donde sólo se admiten los vinos de selección y las mejores comidas”. Nosotros veníamos persiguiendo el premio, el primer año nos fue muy bien, el año pasado nos fue realmente bien, pero es muy difícil hacer paellas de calidad en un evento así, y cuando vino el manager del evento me avisa que ganamos un premio, tienen que ir al escenario principal, y estuvimos esperando y recién nos dijeron que ganábamos como mejor stand de comidas”.

“Fue una locura, compartida con amigos, estaban todos, y también una de las sobrinas de Juan por primera vez; nuestro hijo mirándonos de abajo, y gente que nos vio arrancar, ya somos locales, nos dicen que “ustedes son los argentinos que hacen las paellas” y no creíamos ser tan conocidos, vivimos en una caja y ahora nos damos cuenta, estamos muy felices y hasta el restaurante no vamos a parar”.

Daiana finalmente le envió un saludo a su mamá “que está en Reta” y estuvo recientemente con ellos, y a su papá “que debe estar arriba de la cosechadora”, a les envió un mensaje: “si me están escuchando, les envío un abrazo grande porque sin ellos no estaría acá”. Dijo a su vez que su mamá la visitó recientemente y “estamos convenciendo a mi papá para que esté con nosotros en Octubre”.

