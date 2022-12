De Benedetto ratificó la postura de la Cámara sobre el feriado: “perjudica al comercio”

20 diciembre, 2022

El presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Augusto De Benedetto, ratificó la postura de desacuerdo con el feriado de hoy de esa entidad, en consonancia con lo expresado por la CAME y la Federación Económica bonaerense. “Pensándolo comercialmente esto no ayuda mucho, teniendo en cuenta que llevamos cinco meses de caída de consumo. Si bien muchos nos comentan que los comercios en buena medida son atendidos por sus propios dueños, pero está claro que un feriado reduce la circulación de gente -porque no se va a trabajar, no se lleva a los chicos a la escuela- y eso impacta en menos ventas. Todo esto más allá de que compartimos los festejos y la alegría por el logro de Argentina, pero la medida no es buena para el comercio y la PyME”, sostuvo.

No obstante, admitió que el 80% de los comercios del centro hoy abrieron sus puertas, pero algunos con dificultades ya que pensaban recibir mercadería cuyo envío se verá perjudicado por el feriado. “Hay menos circulación, está el hecho de que quienes tienen empleados tienen que pagarles doble; además del bono instrumentado de manera inconsulta hace pocos días por el gobierno, fuera del ámbito de las paritarias, todo eso afecta al día a día del comerciante”, aseguró de Benedetto.

“Vivamos Navidad”

En otro orden de cosas, anunció que mañana se llevará adelante el evento “Vivamos Navidad”, durante el cual la calle Colón será peatonal entre el 200 y el 400.

“Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad que será algo diferente para los vecinos de Tres Arroyos que disfrutarán de propuestas artísticas, balcones gastronómicos, sorteos y la llegada de papá Noel. Buscamos además fortalecer las ventas de los comercios a través de la concurrencia masiva de peatones. Queremos invitar a todos los comerciantes y vecinos a ser parte de esta fiesta”, indicó.

Por su parte Andrea Tolosa quien se encuentra colaborando desde el Viceconsulado de España agregó: “tendremos espectáculos artísticos muy atractivos como la cantante Mariela Schroh, el grupo de payasos “Había una vez”, la guardia real y el cuerpo de danzas del Club Español, la batucada “Corazón de León” y el elenco de baile de la Sociedad Francesa dirigido por Nora Solfanelli. Queremos que la cultura y el arte sean uno de los ejes transversales de este “Vivamos Navidad”.

La Cámara Económica de Tres Arroyos agradece la colaboración de la Municipalidad de Tres Arroyos para poder llevar a cabo esta actividad. Al mismo tiempo se solicita a los vecinos no dejar autos estacionados en las mencionadas cuadras una vez finalizado el horario bancario.

