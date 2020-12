De Benedetto: “se advierte un pequeño repunte pero todos esperan las ventas de las Fiestas”

Con otro ánimo por la proximidad de las Fiestas y la eliminación de las restricciones, el comercio tiene sus expectativas centradas en recuperar algo del movimiento que se perdió en este año tan particular. Según el titular de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Augusto De Benedetto, tras un año “muy difícil y particular, se observa un repunte en los comercios, gastronomía y demás, y si bien no se llega a los niveles de facturación de este mismo momento el año pasado, ya se nota que los que han cobrado el aguinaldo, los que van a cobrar y los que hacen sus compras para las Fiestas, están generando algo más de movimiento. De todas maneras no supera el 40% de la facturación del año pasado, por eso todos los sectores están esperando que mejoren las ventas”, sostuvo.

“Desde la Cámara se ha hecho un trabajo muy importante, con el Municipio y la Provincia, para la presentación y aprobación de todos los protocolos, también los necesarios para el verano y el movimiento turístico, y en esto ha sido muy destacable la labor de la comisión directiva de la institución pero también de los asesores externos, dos o tres referentes de cada actividad que nos han ayudado a diagramar los protocolos”, indicó De Benedetto.

Competencia virtual

En otro orden de cosas, destacó De Benedetto la iniciativa de la creación de CETA Clic, que busca “darles la oportunidad a los comerciantes tresarroyenses de tener un canal de ventas virtual, para que al menos pueda competir con ese monstruo que es Mercado Libre y que nos saca tantas ventas. Muchas veces compramos por Mercado Libre productos que se venden a un par de cuadras, de hecho en la ciudad se reciben no menos de 4000 paquetes por mes de esta plataforma. Por eso hay que concientizar al comerciante, para que no deje ese lugar libre y siga perdiendo ventas”.

Finalmente, aseguró en torno a los 95 años a los que arriba la Cámara Económica que “esta vez se demostró que la representación institucional está cuando más se la necesita; este fue un año muy intenso. Por eso también estamos intentando mostrar en nuestras redes sociales 95 historias de los comercios locales, para que a través de ellos todos puedan conocer y verse reflejados en la realidad de los distintos sectores”.

