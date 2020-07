De Benedetto, tras los anuncios de Kicillof: “estamos muy contentos”

6 julio, 2020 Leido: 786

El presidente de la Cámara Económica local, Augusto De Benedetto, quien es director de FEBA (Federación Económica de la Provincia) e integrante de ADIBA (Asociación de Industriales bonaerenses), aseguró a LU 24 que “estamos muy contentos, era algo que esperábamos”, en relación a las medidas tributarias, de financiamiento y de asistencia para sostener el empleo, destinadas a sectores productivos que fueron afectados por la pandemia, anunciadas por el gobernador Axel Kicillof.

Contó que “era algo que se venía gestando desde las diferentes cámaras, ya que veíamos que se tomaban muchas medidas en Nación, mientras que el Gobernador y el Ministro de Producción estaban como expectantes y no las tomaban para los bonaerenses”. “Está desde la persona emprendedora hasta la Pyme más grande”, resaltó.

“Una isla”

Por otra parte, De Benedetto, teniendo en cuenta su actividad empresarial, evaluó que en lo económico Tres Arroyos “está en los 5 o 6 puntos”.

Dijo que en el marco de “la `pandemia económica´ que estamos viviendo, Tres Arroyos es como una isla”. En este sentido, comparó al distrito con localidades cercanas como Azul, Olavarría, C. Pringles, C. Suárez, Ayacucho, Rauch y Necochea: “al lado de esas regiones el consumo es muy superior”, afirmó.

“El intendente se la ha jugado y de a poco ha ido abriendo las actividades. El comercio se ha reactivado, aunque mínimamente, pero se ha reactivado, puedo decir que somos unos privilegiados en comparación con otras zonas”, sostuvo.

“La idiosincrasia del tresarroyense es la de invertir y comprar a nivel local. Eso se nota en los mejores y peores momentos, como es este, y creo que parte de este “bienestar” es por eso”, concluyó.

Volver