De cuánto es la multa por no haber ido a votar en las elecciones legislativas

26 octubre, 2025 0

La multa por no ir a votar en las elecciones a nivel país en 2025 varía entre $50 y $500, según lo establecido en el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Estos son los valores discriminados:

Primera infracción: $50.

Segunda infracción: $100.

Tercera infracción: $200.

Cuarta infracción: $400.

Quinta o más infracciones: $500.

Esta sanción económica se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Además, quienes no cumplan con la obligación de votar y no presenten una justificación válida quedarán registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

