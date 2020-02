De culminar con las inspecciones, Diarco abriría sus puertas en la ciudad en marzo

18 febrero, 2020

La firma mayorista Diarco finalmente abriría sus puertas en marzo próximo en Tres Arroyos, tras finalizar toda la serie de requisitos, inspecciones y trámites a realizar.

Así lo indicó el responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer: “Lo de Diarco ya está en conocimiento. Todavía faltan algunos detalles de infraestructura. Están terminando algunas cuestiones vinculadas a Bromatología y de Obras Particulares. La fecha de inauguración sería marzo, pero hasta que no terminen con todas las inspecciones correspondientes, no va tener apertura. Estiman que serían contratadas unas 20 personas”, anticipó.

Fhurer aclaró además que no cuentan con nada en concreto respecto a las supuestas intenciones de la firma Toledo en desembarcar también en la ciudad. “No tenemos expediente, ni directivo que haya confirmado algo. Son todos trascendidos”.

Mesa Redonda

En otro orden, respecto a la realización de la Mesa Redonda durante la edición de la Fiesta Provincial del Trigo manifestó el funcionario: “recién despachamos invitaciones a Provincia, Nación e instituciones vinculadas, pero no hay confirmaciones aún. Este año se decidió hacerla libre, por eso no habrá un eje central, sino que cada institución trabajará sus fortalezas y debilidades dentro de la actividad. Habría información de que el Gobernador Axel Kicillof tendría intensiones de participar. Esto será el viernes a las 19.30 horas en la Sociedad Italiana”.

Extender la temporada

Acerca del reclamo público hecho desde la Asociación de Guardavidas respecto a la necesidad de extender la temporada de verano, Fhurer indicó: “no hay respuesta oficial. Sabemos que pensando en el turismo, comercio y seguridad de playas debemos pensar en estirar la temporada, pero que ellos sean consecuentes de esto, que participen con su responsabilidad, no abusándose de todo lo que se pide y se habla el último tiempo. Uno la voluntad la tiene. No estamos en contra de incentivar el turismo, por supuesto dentro de los parámetros normales de lo que la economía de hoy permite.

Comisión Asesora del Vivero: “me gusta el cara a cara”

En relación a las críticas hechas por el edil Alejandro Trybuchowicz acerca de la Comisión Asesora del Vivero en Claromecó, Fhurer cuestionó: “es una lástima porque no vino a verme. Hubiéramos hablado amenamente sin ninguna vuelta. Es una lástima porque a mí me gusta el cara a cara. No pude ir por un tema importante en el Parque Industrial a la reunión. Sí había gente que podía responder a las mismas preguntas que yo, prefiero que se hablen las cosas directamente. Ahora convocamos el viernes a las 10 horas en el Vivero para hablar de tema”.

Ex Laso

Asimismo, el funcionario municipal se refirió al encuentro que mantendrá mañana con trabajadores de la Ex Laso. “Siempre hay acompañamiento. A las 10 se acercarán representantes de la Cooperativa de Trabajo que están conformando para charlar”, mencionó.

