De Felice y Zwaal: “la educación es un puente entre la sociedad, la familia y el barrio”

22 julio, 2023

Daiana De Felice y Emiliano Zwaal, precandidatos a consejeros escolares en la lista de Compromiso Vecinal, estuvieron en los estudios de LU 24.

Sobre su ingreso a la nómina que encabeza Claudia Cittadino, y la marcha de la campaña rumbo a las PASO de agosto, De Felice dijo: “estamos trabajando, caminando y escuchando un montón, para difundir la lista, abrirnos a lo que la gente tenga para decirnos; es mi primera vez en una lista, yo había estado anteriormente en el partido pero no tenía esta experiencia; yo dije que quería participar de este nuevo encuentro, esta nueva experiencia en el Movimiento Vecinal, luego recibí el llamado de Claudia, y acepté: para mí fue una grata sorpresa, entendiendo a la educación como la principal herramienta de vida, y veo que todos apuntamos a lo mismo, vamos en el mismo camino. No es casual que todos los precandidatos nos hayamos encontrado en Feria de Ciencias, con tanta trayectoria, con tanta dedicación”.

“Siempre trabajé en la Escuela 48, fue mi entrada a este maravilloso camino educativo y siempre que he golpeado puertas he podido lograrlo, no solo en el pedido de recursos económicos sino el acompañamiento, la gestión y fue muy bien acompañada. Lo más importante es que somos un equipo, que todos pensamos igual”, manifestó.

Emiliano Zwaal sostuvo: “hemos conformado un grupo de trabajo junto a Claudia para poder trabajar lo que nosotros sabemos, como profesores. No dudé en acompañarla, hay mucha gente joven que está acompañando; hoy pensaba en los proyectos que están vigentes como el deporte a la pileta, el deporte adaptado, presentes en el municipio con chicos de sexto año, y otras cuestiones vinculadas a la educación. Siempre decimos que la educación es un puente entre la sociedad, la familia, y el barrio. Nuestra idea es seguir acompañando lo realizado”.

“Soy profe de secundaria y trabajé en las escuelas de adultos. Hace un tiempo estudié el profesorado de primaria, lo que me permitió el ingreso a las escuelas primarias y en colegios privados por las prácticas y las residencias”, afirmó y agregó; “creo que siempre hay que mejorar el trabajo diario, pero el municipio está acompañando, está presente; seguramente faltan cosas, pero la idea es seguir trabajando estos cuatro años”.

