De Grazia: “Cabido tendría que dar explicaciones en la justicia y a la administración pública”

La concejala Daiana De Grazia aseguró que ya están cumplidas ambas instancias en las que debería dirimirse el reclamo planteado contra el médico laboral municipal, Alejandro Cabido, al ratificar que ya fue realizada la denuncia del bloque de Juntos por el Cambio ante la justicia federal, al tiempo que el peronismo hizo una presentación para que se sustancie un sumario administrativo en el ámbito del Municipio.

“Nosotros en principio solicitamos un informe a la doctora Basilio y al Sindicato de Empleados Municipales porque nos habían llegado reclamos, lo que finalmente fue ratificado por el Sindicato, desde donde se nos dijo que efectores de salud habían ido a trabajar con síntomas de coronavirus por orden del médico laboral del Municipio. Entonces decidimos presentarlo en la Comisión de Acción Social, porque entendimos que había que resolver este tema, y que tenían que intervenir la doctora Basilio que no contestó, el área de Recursos Humanos y el área legal”, recordó De Grazia.

Entretanto, en el bloque de Juntos por el Cambio, consideraron que estas presuntas irregularidades podían configurar asimismo un delito, ante el eventual incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que sancionan la propagación dolosa de una enfermedad contagiosa. Por esta razón decidieron hacer la denuncia ante la Justicia Federal, que es la de competencia ante este tipo de casos. “Nosotros no podemos hacer un juicio de valor ni una decisión sobre el médico, pero sí tenemos la obligación de denunciar, como funcionarios públicos, si tenemos algún elemento como para considerar que se cometió un delito”, sostuvo De Grazia.

“La presentación la hicimos, y la iremos siguiendo semana a semana. No manejamos los tiempos de la Justicia pero esperamos que se resuelva rápido”, dijo la edil, quien indicó además que “nunca tomamos contacto con el médico aunque no tendríamos problema en escucharlo, pero no es con nosotros con quienes tiene que hablar, sino que tendrá que dar explicaciones en el ámbito judicial y en el trámite administrativo, si avanza”.

Finalmente, advirtió que si bien existen rumores sobre más casos similares, “lo que nosotros hacemos es alentar a las personas a que hagan la denuncia formal, porque no se puede investigar especulaciones ni denunciar por denunciar”.

