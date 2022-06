De Grazia denunció violencia en geriátricos y su bancada propone colocar cámaras

La Comisión de Legislación del Concejo reprodujo hoy algunas tensiones que ya se habían originado ayer en la reunión de seguimiento de Adultos Mayores, y en el día en que se busca concientizar a nivel mundial en contra del maltrato y abuso en la tercera edad, Daiana De Grazia, presidenta de la Comisión, denunció a la prensa la existencia de “muchos casos de violencia” que se han detectado, según dijo, en geriátricos.

De Grazia indicó que desde su bloque se presentó un proyecto para la colocación de cámaras en los espacios de uso común de los establecimientos de alojamiento permanente de adultos mayores, cuyas grabaciones quedarán en custodia de la Secretaría de Salud y se podrán ver solo con anuencia de sus autoridades o eventualmente de la justicia. “Hemos detectado situaciones de violencia, en muchos casos contra personas incapaces y en otros no, pero las víctimas no se atreven a denunciar porque tienen miedo, ya que viven allí. La pandemia también afectó, porque durante dos años casi no se pudo entrar a estos establecimientos”, consideró la concejala de Juntos.

La representante de la bancada opositora advirtió además que “todo esto tiene relación con la poca acción que se ve en la Mesa de Adultos Mayores, por lo que se la citó a la encargada del área (Patricia Crespo) a la Comisión de Familia. Y más allá de que a Legislación no le corresponde tratar este tema, está bueno que se debata y se pongan en discusión estos temas”.

Urbanización costera

En tanto, la ordenanza que deroga la normativa vinculada a la urbanización costera, que fuera vetada por el Ejecutivo, volvió a ser despachada en minoría hoy en el ámbito de la Comisión de Legislación, y su presidenta aseguró que su bancada intentará “avanzar buscando el consenso, ya que para poder ponerla en vigencia tras el veto del intendente, necesitamos dos tercios del Concejo. Nosotros creemos que así como se acompañó la derogación en su momento desde el bloque de Todos, acompañarían también en esta instancia. El fallo de la Corte que declara inconstitucional la ordenanza no tiene vuelta atrás, y nosotros además tenemos el compromiso de seguir acompañando a la gente que trabajó para lograr

