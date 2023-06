De Grazia: “Estamos dolidos, decepcionados por lo de Ávila”

10 junio, 2023

La presidenta del Comité Enrique Betolaza de la UCR local, Dra. Daiana de Grazia habló con LU 24 luego de conocerse que el concejal Carlos Ávila no será candidato a intendente por el radicalismo tresarroyense, sino que con la línea Evolución irán por fuera del partido.

De Grazia se refirió a la reunión de afiliados y Comisión Directiva que se mantuvo durante la semana y expresó que “a través del afiliado fuimos bastante claros para comunicar lo que había pasado; el 7 se hizo una reunión ampliada en la que se expresaron los afiliados. El señor Ávila no asistió y los afiliados querían hablar con él, para poder ver a su candidato. Se hizo un cuarto intermedio hasta el viernes y tampoco estuvo Ávila”.

“Gonzalo Cabrera junto a Josefina Lauria están haciendo una campaña a pedido de Ávila por Evolución, sin la injerencia de la UCR, y trabajar de manera unilateral desde una línea del radicalismo”, informó.

“La UCR está intacta, aclaro que la línea de Evolución que perdió por muy poco la elección, decide trabajar de manera aislada de la UCR. En la cena homenaje Evolución decidido no venir, algo que queda manifestado en esto”, sostuvo.

“Dolidos, decepcionados”

“Estamos dolidos, decepcionados, no era lo que esperábamos porque era el candidato que tenia todo el apoyo del radicalismo para hacer una buena elección quedamos hasta sorprendidos, ahora reacomodándonos, vamos a tener reunión el lunes; cortarse solo no lo esperábamos le dábamos el apoyo del bloque, pero decidido otra cosa, no ser colaborativo con la UCR, es doloroso, pero tenemos que reacomodarnos para seguir fortaleciéndonos”, dijo.

“Recién ahora vamos a reacomodar la situación y supongo que se manejaran de manera autónoma; no sé quién será candidato porque teníamos puestas todas las fichas en el y no se puede pensar en un radicalismo unido si hay un sector que ve el partido de lejos; todavía no hay nada definido y tenemos que ver donde se puede fortalecer la UCR en lo local”, afirmó.

Respecto del panorama que puede presentarse en las PASO, De Grazia dijo que “Va a ser una muy buena oportunidad de poder participar en una elección que no tiene a Carlos Sánchez, creo que la gente estaba muy acostumbrada a votarlo por una cuestión de costumbre, por seguridad, ahora no hay un rival directo van a tener que competir todos los candidatos y hacer entre todos mostrar cual es el mejor y que van a tener que competir entre todos en un plano de igualdad”.

