De Grazia: “estamos trabajando fuertemente con la Rendición de Cuentas”

22 mayo, 2024

El viernes 31, el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas municipal del Ejercicio 2023.

La concejal Daiana De Grazia, también titular de la UCR tresarroyense, en contacto con LU 24 dio a conocer distintas opiniones vinculadas no sólo a este tema sino lo que sucede en la Sección Electoral con el partido al que ella pertenece, anticipando que se programa una reunión en tal sentido para el sábado 8 de junio.

“A nivel local estamos trabajando fuertemente con la Rendición de Cuentas para ver si se aprueban o no los gastos realizados en 2023; eso por un lado que es la función de los concejales de la oposición, que no tiene que ver con una cuestión partidaria sino con una coyuntura que tiene que ver con el momento en que se realizaron los gastos”, dijo.

“En el orden seccional se ha programado una reunión para el 8 de junio para tener un organigrama, ver si vamos a tener renovación de autoridades o si habrá internas, para poder tener una Sección Electoral fuerte con una unidad plantada o una postura plantada ante la elección próxima de senadores a nivel provincial o nacional”, agregó.

Preguntada sobre las distintas posturas que el radicalismo y sus socios políticos de Juntos por el Cambio, tienen respecto al contexto político actual, y si ello afecta en algo al trabajo local, dijo que “dentro del Bloque trabajamos muy bien porque es una forma que hemos adoptado, a nivel nacional tenemos disidencias con otros partidos de la alianza, que es muy válida, y ante la gestión del gobierno nacional cada uno tendrá que marcar su posición”.

Mirando hacia el futuro y sobre cómo sería su participación en caso de dejar de ser concejal, afirmó que “no descarto nada ya que los desafíos no me debilitan, no me paralizan, creo que tendría que ver con una decisión tomada en el ambiente familiar”.

“Es importante que todos los partidos nos reunamos y discutamos para ver para que lado vamos a ir”, concluyó.

