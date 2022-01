De Grazia: “la reunión sobre nocturnidad la pidió nuestro bloque”

La concejala Daiana De Grazia atribuyó al bloque de Juntos la realización de la reunión sobre nocturnidad que se concretará mañana en Claromecó y, si bien se mostró en principio de acuerdo con la delimitación de una zona de boliches para la localidad balnearia, consideró más acorde a las costumbres de los jóvenes una alternativa en la playa, con fuerte presencia y control estatal.

“La reunión la pidió el bloque”, dijo la edil en dos oportunidades ante la requisitoria de la prensa y luego de que el delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, diera a conocer la convocatoria para abordar la problemática de las fiestas clandestinas y el entretenimiento nocturno en el lugar.

En este sentido, De Grazia expresó que “nos preocupa el tema, otra vez hubo un caso de lesiones, y es fundamental buscar una alternativa para los jóvenes que quieren divertirse y es lógico que así sea. Nuestra idea, que ya habíamos propuesto el año pasado, es que las fiestas puedan realizarse en la zona de balnearios, donde los chicos pueden llegar a pie, sin camionetas en la playa, ofreciendo un servicio de música y con un control que puede ser en la calle, porque por ahí no hace falta la policía entre los mismos chicos salvo que se registre un hecho de violencia o un desmán”.

La concejala estimó importante tener en cuenta que “hay que cuidar a los chicos, que suelen caminar media hora para llegar a las fiestas en momentos en que circulan vehículos, que puede haber conductores alcoholizados, o que por la misma noche no vean a alguien sentado en la playa y se lo lleven por delante… Hay que trabajar para que se diviertan en una zona cuidada, hasta una hora determinada y con el control necesario para evitar accidentes, incendios y otras consecuencias que se pueden dar en la clandestinidad incluso más allá de que los chicos lo deseen o no”.

“Puede haber alguna complicación con el tema de la jurisdicción de la playa, pero con buena voluntad es posible controlar y prevenir, porque si no tomamos medidas ahora, quizá lamentemos algo peor”, apuntó.

Finalmente, con respecto a la zona específica de nocturnidad, De Grazia consideró que “las costumbres van cambiando y la pandemia afectó a ese sector, por eso la normativa debe adaptarse a lo que los chicos van haciendo, y si no van más a los boliches, no lo van a volver a hacer porque los obliguemos. Por eso es importante que en este caso el estado tenga intervención, generando las condiciones para que se diviertan de una forma segura”.

