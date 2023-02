De Grazia: “me fui de la Mesa porque hubo silencio ante un guardavidas acusado de abuso”

24 febrero, 2023

La concejala Daiana De Grazia expresó los motivos por los que resolvió dirigirse, en un episodio ocurrido hace unos días, a integrantes de la Mesa Intersectorial, aunque advirtió que en ningún momento su tono fue de increpar.

La integrante de la bancada de Juntos adelantó que decidió retirarse de la Mesa tras plantear su preocupación por el trabajo de un guardavidas en Claromecó, que fue acusado y condenado por abuso sexual, cuestión por la que al parecer no obtuvo respuesta por parte de la conducción de ese espacio.

“El miércoles estuve conversando con una de los integrantes explicando los motivos por los que me fui de la Mesa. El 9 de enero me informan diferentes personas que estaría un guardavidas trabajando en Claromecó con una sentencia de violación y abuso sexual que había salido en el mes de diciembre. Comento el tema en la mesa de presidentes de bloque y del Concejo ante la preocupación de los padres, porque está vinculado a la seguridad de la playa. No tuve respuesta de los presidentes y en esa fecha me comunico con (el secretario de Seguridad) Jorge Cordiglia enviando captura de pantalla, y me contesta que estaba ocupado con el operativo del Gobernador y no recibí el llamado. Sigo esperando respuesta”, describió De Grazia.

“Posteriormente el 29 de enero informo a la Mesa Intersectorial, envío las sentencias y envío la nota de la persona que cumplía ese rol de guardavidas y no hay respuesta ni preocupación, or lo que pido salir de la Mesa porque no me sentía representada. A a veces el silencio es respuesta y otras veces no”, consideró la concejala.

“No me representan los valores que yo tengo, esa es toda la situación. Yo quedé en trabajar de otra manera porque teniendo una situación tan delicada el camino no puede ser el silencio, me parecía que era un tema que se debía abordar en la Mesa Intersectorial. Por eso decidí abandonarla, lo demás lo desconozco”, concluyó De Grazia, que aportó a la prensa una copia de la sentencia a la que se refirió.

